Prefeitura de Campo Grande convoca agentes de patrimônio e assistente educacional inclusivo

(Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio de publicação no Diário Oficial (Diogrande) desta quarta-feira (17), convoca os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado como parte do Programa de Contratação Temporária, para atuar na função de agente de patrimônio e assistente educacional inclusivo da Rede Municipal de Ensino/REME. A convocação contempla candidatos aprovados na condição de cotista índio e cotista negro.

Para atuar no regime de contratação temporária na Secretaria Municipal de Educação, os candidatos devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho/SEMED, na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, na Vila Margarida, na data e horário especificados no edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. No total 17 candidatos devem se apresentar para as vagas de ampla concorrência, um cotista índio e dois como cotista negro.

Também foi convocada uma candidata aprovada na função de assistente educacional inclusivo (em substituição ao ex-contratado desligado no período), portanto sem aumento de despesas de pessoal, para atuar no regime de contratação temporária na Escola Municipal Leovegildo de Melo.

O Edital n. 17/2019-22, com as listas nominais para as vagas de agente de patrimônio, e o Edital n. 19/2019-06, com a lista nominal para as vagas de assistente educacional inclusivo, podes ser conferido na edição desta quarta-feira (17), do Diogrande.