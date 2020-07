Prefeitura convoca 221 aprovados em concursos de 2016 e 2019

O candidato que não se manifestar dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande convocou, nesta terça-feira (28), 221 aprovados nos concursos públicos PMCG/2016 e Sesau/2019. Os convocados têm cinco dias úteis, a contar de hoje, para manifestar interesse em assumir a vaga.

Foram convocados : 70 enfermeiros; 70 técnicos em enfermagem; 40 pediatras; 5 clínicos gerais; 1 endocrinologista e um endoscopista; um odontólogo PSF; cinco farmacêuticos bioquímicos; um enfermeiro do trabalho; um agente fiscal do meio ambiente; dois assistentes de serviço de saúde; 20 técnicos em radiologia; três técnicos em laboratório e um auxiliar de saúde bucal.

A orientação sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá exclusivamente através do email: convoca. posse.pmcg@gmail.com. O candidato que não se manifestar dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga.

Será considerado desistente do Concurso Público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.