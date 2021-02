Prefeitura conclui reparos e libera tráfego em ponte de acesso ao Jardim Aeroporto

Foram 13 dias de serviço para recompor e reforçar o aterro de uma das cabeceiras - (Foto: Divulgação)

O trânsito foi liberado na manhã desta quinta-feira (11) na ponte sobre o Córrego Imbirussu na Avenida Wanderley Pavão, via de acesso ao Jardim Aeroporto, Residencial Búzios e à Vila Popular. Foram 13 dias de serviço para recompor e reforçar o aterro de uma das cabeceiras (a da direita no sentido centro bairro) parcialmente levada pela correnteza do córrego pressionada pelas chuvas de janeiro, que acumularam 366 milímetros em alguns bairros da região, acima da média histórica do período, que é de 202 milímetros .

Para recompor o pavimento na cabeceira da ponte foram usadas 20 toneladas de massa asfáltica, 15 trabalhadores, além de várias máquinas e caminhões. O serviço final foi o de limpeza da pista e será concluído com a reconstrução de trechos do meio-fio.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, nestas quase duas semanas desde a interdição do trânsito sobre a ponte, o trabalho basicamente consistiu no reforço do aterro da cabeceira que foi “blindado” da correnteza com a construção de uma parede de pedra e concreto para evitar que quando o nível do córrego aumentar por causa da chuva nas suas cabeceiras, a correnteza leve o barranco, provocando erosão, deixando as vigas de sustentação da ponte descobertas de aterro como ocorreu agora.

Enquanto a ponte esteve interditada os condutores que vinham do bairro para o centro da cidade entravam à direita na Avenida Professor José Barbosa Rodrigues e seguiam até a Rua Pôr Sol, atravessavam a ponte e seguiam pela Rua das Competições.

Além desta frente de serviço na Avenida Wanderley Pavão, equipes da Sisep conseguiram liberar hoje o tráfego na Rua Barnabé Honório da Silva, na ponte sobre o Rio Anhanduí, no Jardim Colorado, acesso aos bairros Parque do Sol, Dom Antônio Barbosa e Residencial Pedro Teruel. Perto de uma das cabeceiras o asfalto afundou sob o peso do tráfego de veículos num local onde a enxurrada levou uma parte da drenagem. Foi necessário reinstalar a tubulação e reconstruir o poço de visita.

As chuvas quase diárias das últimas semanas prejudicaram o andamento dos serviços. No local foi necessária a utilização de 15 toneladas de capa asfáltica. No Centro da cidade, na Rua General Melo, quase em frente da Santa Casa, foram refeitos 40 metros de pavimentação, onde alguns trechos tiveram que ser reconstruídos porque a enxurrada arrastou a antiga tubulação.

A expectativa da Sisep e de até a próxima quinta-feira liberar o trânsito em meia pista (sentido centro bairro), na ponte sobre o Córrego Lagoa, na Avenida Panambi Vera. Técnicos da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) estiverem hoje no local que receberá uma sinalização emergencial. Os motoristas que descem pela Avenida General Carlos Alberto Mendonça, chegarão ao centro pela Avenida Conde de Boa Vista, para isto terão de entrar a esquerda na Avenida Lúdio Matins Coelho e percorrer 500 metros até o acesso alternativo. Será construída uma parede de concreto sob a ponte, para proteger as margens da erosão provocada pela elevação do nível da correnteza.