Prefeitura começa instalar decoração natalina que será ativada no início de dezembro

A Prefeitura de Campo Grande começou a instalar a decoração natalina que neste ano chegará aos canteiros centrais de três avenidas, na Rua 14 de Julho - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande começou a instalar a decoração natalina que neste ano chegará aos canteiros centrais de três avenidas, na Rua 14 de Julho, seis rotatórias, dois entroncamentos, além da frente de alguns prédios municipais. Segundo a primeira dama e presidente do Comitê Gestor do FAC (Fundo Apoio à Comunidade), a iluminação será ligada no próximo dia 6 de dezembro, um domingo.

O trabalho começou pela Avenida Afonso Pena, em frente do Parque das Nações Indígenas. Serão instaladas mangueiras e cordões decorados com lâmpadas de LED. Na Afonso Pena, a decoração se estenderá da esquina com a Avenida Joaquim Dornelas até a Avenida dos Poetas. A Avenida Mato Grosso será decorada entre as avenidas Calógeras e Nelly Martins. Já a Duque de Caxias, da Avenida Murilo Rolim Júnior até a Rua General Nepomuceno Costa.

Serão ornamentadas as rotatórias da Nelly Martins com a Mato Grosso; da Gury Marques com a Olavo Vilela de Andrade; Eduardo Elias Zahran/Joaquim Murtinho; Duque de Caxias/Amaro Castro Lima ; Mato Grosso/Hiroshima e Avenida Guaicurus/Rua Lagoa da Prata. Haverá decoração nos entroncamentos das avenidas Euler de Azevedo/Presidente Vargas e da Capital/Coronel Antonino. Também ganharão iluminação especial a Lagoa Itatiaia, a praça do Distrito de Rochedinho , o jardim da Casa Esplanada Ferroviária e em frente da I Escola Municipal Izauro Bento, no Distrito de Anhanduí.

Para evitar aglomerações, por causa da pandemia, a Cidade do Natal não vai funcionar. O espaço será cercado por tapumes que receberão desenhos com motivos natalinos criados por artistas da Capital. Ainda no primeiro trimestre de 2021, será licitada a obra da estrutura definitiva do espaço que poderá funcionar de forma permanente para sediar eventos o ano inteiro.