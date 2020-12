Prefeitura avança na política de inclusão e academias ao ar livre contam com equipamentos para PcD

A Prefeitura de Campo Grande entregou neste sábado (12), mais uma academia ao ar livre para a população de Campo Grande, desta vez contemplando a região da Vila Carvalho, com os equipamentos instalados na praça do bairro. Durante a inauguração do novo espaço de esporte e lazer, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância dos equipamentos que, a partir deste ano estão voltados também para Pessoas com Deficiência. Já são 9 locais na cidade que hoje estão aptos a receber esse público.

“Estamos atendendo os mais diversos bairros da Capital e levando qualidade de vida para toda a população. A nossa prioridade sempre é melhorar a vida das pessoas e, fazer com que os serviços e equipamentos públicos sejam acessíveis a todos os cidadãos é a nossa finalidade. A entrega dos equipamentos voltados para atender pessoas com deficiência nas academias ao ar livre, nos permite avançar cada vez mais no objetivo de cuidar das pessoas”, ressaltou o prefeito Marquinhos Trad.

A prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esporte – Funesp, implantou a primeira academia ao ar livre com equipamentos direcionados às pessoas com deficiências no Parque Ayrton Senna, no Bairro Aero Rancho. A partir daí, já são nove locais que contam com esses modelos de aparelhos para atender pessoas com deficiência.

Quando iniciou a gestão em 2017, a Funesp contava com 21 locais onde tinha academia ao ar livre com os aparelhos sucateados, e começou fazendo a manutenção destes, depois seguiu para o processo de compra dos novos modelos das academias, que agora contam com equipamentos para crianças e pessoas com deficiência, e recebem a nomenclatura de intergeracional e inclusiva, onde toda a família pode participar.

“Hoje os aparelhos das academias ao ar livre, que antes eram voltados para atender somente os idosos, passaram a ser de uma academia intergeracional, ou seja, voltados para adultos, idosos e para crianças, além de incluir pessoas com deficiência. É uma política pública moderna e que atende todo o conjunto da população. Esse será o modelo da atual gestão nas próximas academias instaladas”, assegurou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

A população que já aguardava a instalação há anos comemora os novos equipamentos. “Gostei muito dessa nova academia, que agora tem brinquedo também junto com os equipamentos dos idosos. Vamos fazer os exercícios e cuidar dos equipamentos. A novidade de oferecer equipamentos para pessoas com deficiência também nos pegou de surpresa e deixou a todos muito felizes por observar esse olhar da administração para com a população em um todo. A nossa academia tem condição de receber a todos, sem distinção e isso nos enche de orgulho”, comentou Cleuza Cavaliere, moradora da Vila Carvalho, que acompanhou a entrega nesta manhã.

Qualidade de vida nos bairros

Esse novo formato das academias faz parte da política pública de esporte e lazer de Campo Grande, que busca garantir que a população possa se exercitar próximo a suas residências. Das 29 instaladas pela Funesp, 11 foram instaladas em 2019 e outras 18 academias ao ar livre enregues em 2020, mesmo em um período de enfrentamento de uma pandemia.

Atualmente, as academias ao ar livre que contam com aparelhos para atender pessoas com deficiência estão instaladas nos seguintes locais: Bairro Aero Rancho – Parque Ayrton Senna, Praça das Moreninhas, Bairro Talismã, Praça Esportiva do Centro Comunitário da Coophatrabalho, Praça do Bairro Serradinho, Bairro Nascente do Segredo, Bairro Campo Alto, Tarumã e agora na Vila Carvalho.