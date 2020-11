Prefeitura autoriza licitação para pavimentação do Rita Vieira

O prefeito Marquinhos Trad assinou a autorização - (Foto: Divulgação/PMCG)

O prefeito Marquinhos Trad assinou nesta sexta-feira, durante lançamento do Programa Reviva Mais Campo Grande, a autorização para abertura de licitação para drenagem, pavimentação e recapeamento do Rita Vieira, na região do Bandeira, com mais de 10 mil habitantes em Campo Grande.

“Já temos os recursos garantidos , em torno de R$ 30 milhões, para levar infraestrutura , que significa mais qualidade de vida e valorização dos imóveis para a população do bairro”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

A etapa que começa a ser licitada ainda neste ano abrange 70% das ruas (serão feitos 14,5 km dos 20,5 km), praticamente toda a drenagem e 60% do recapeamento (4,5 km de um total de 7,8 km). ” Serão duas frentes de serviço de forma simultânea, para que a obra termine mais rapidamente”, explica Marquinhos. O segundo lote das obras será licitado em fevereiro e a expectativa é de que até abril de 2021 as duas frentes estejam em andamento.

Ruas que serão asfaltadas no lote 1

Dom Duarte da Costa; Maria Justino de Souza; Dr. Adeir Ávila de Andrade; Vilma de Andrade Costa; Mariza Andrade Ribeiro; Delcides Mariano; Ana Basília; Josué Pereira Ferreira; João Vieira de Menezes; Rotterdan; Laura de Abreu; Semiramis; Juazeiro do Norte; Nair Dobes; Mario Carrato;Vera Cruz ; Colômbia;Rio Bonito; Lauro Arruda Mendes Filho; Luiz Alves e Theóphilo Alves Dias .

Ruas que serão recapeadas

Assunção, Vera Cruz, Mariza Andrade Ribeiro, Rio Bonito, Garimpo e Avenida Paraisópolis.