Cerca de 150 kg de ração são arrecadados em "7ª Cãominhada" no Parque Sóter

Prefeitura arrecada 150 kg de ração durante evento no Parque Sóter - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal, em parceria com a rede de TV MS – afiliada à Record, realizou nesse domingo (28) uma ação de arrecadação de ração durante a ‘7ª Cãominhada’, no Parque Ecológico do Sóter, como parte do Programa Banco de Ração e Utensílios. A Subea conseguiu arrecadar mais de 150 quilos de ração. Além do ponto de recebimento dos produtos dentro do parque, o órgão instalou um outro ponto de coleta, na modalidade drive-trhu, que permitiu àqueles que não puderam participar do evento, fazer a sua contribuição sem sair do veículo.

A participação da Subea na Cãominhada foi a novidade do evento neste ano. A Subsecretaria do Bem-Estar Animal ficou responsável pela intermediação das doações para as Ong’s para a manutenção de tais entidades. De acordo com a organização do evento, que cumpriu todas as normas de biossegurança para prevenção da Covid-19, o resultado da arrecadação superou as expectativas.

A subsecretária do Bem-Estar Animal da prefeitura, Ana Cristina Camargo, destaca que ações como essa servem para estimular cada vez mais as doações para os pets. “Esses eventos são importantes para o fortalecimento e aumento das doações para as entidades que necessitam de assistência e contribuições não só de ração como também de utensílios e medicamentos. Neste sentido, o Programa Banco de Ração e Utensílios vem para ajudar as Ong’s e fortalecer o trabalho das mesmas”, disse.

O diretor de Marketing da Rede MS, Ulysses Serra, lamentou a limitação no atendimento aos animais imposta pela pandemia. “Nas outras edições foram atendidos mais de 600 animais, porém desta vez, tivemos que limitar em 300 animais. Por causa das imposições de biossegurança, foi necessário reduzir o número de participantes. Toda a organização e parceiros tomaram os cuidados para manter o distanciamento do público no local, além de aferir a temperatura das pessoas, pensando em garantir um dia divertido mas com segurança para todos os envolvidos”.

Além da arrecadação de ração, a Subea promoveu uma campanha on-line de adoção de animais. Para isso, contou com o auxílio de um retroprojetor de slides para reproduzir as informações dos animais disponíveis para adoção, além de divulgar vídeos educativos sobre bem-estar animal para conscientização de toda família disposta a inserir um animal de estimação na casa.

“Agradeço as doações de todos que puderam contribuir. Quero agradecer a parceria maravilhosa com a prefeitura, por meio da Subea e o Banco de Ração. Aproveito para reforçar a importância dessas campanhas de doação e fazer um apelo para que as pessoas continuem doando e quem ainda não é doador de ração, que venha fazer parte dessa causa, pois as Ong’s e os protetores independentes precisam muito dessas rações”, ponderou a presidente da Ong Anjo de 4 Patas, Daniela Reis, que recebeu 18 quilos de ração, que serão destinadas a lares temporários e animais de rua que estão sem alimento.

As entidades beneficiadas foram as seguintes: Abrigo dos Bicho, Amicat’s, Anjo de 4 Patas, Cão Feliz, Fiel Amigo, MAPAN, Pedacinho do Céu, IDPAMS e Vira-Latas.

O Programa Banco de Ração e Utensílios recebe doações o ano inteiro através de pessoas físicas e jurídicas; e mensalmente repassa para as Ong’s cadastradas no Combea. Quem tiver interesse em fazer doação pode entrar em contato pelo telefone 67 2020-1397 ou comparecer presencialmente na sede da subsecretaria, que fica na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, térreo, no Paço Municipal.