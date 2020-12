Prefeitura apresenta ações de tecnologia a municípios em evento online - ( Foto: Estadão )

Para compartilhar tecnologias implantadas em Campo Grande e em outros municípios de Mato Grosso do Sul em prol da população, a Prefeitura Municipal, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação de Campo Grande (Agetec), participou do Webinar nesta terça-feira (08), para tratar da modernização dos serviços públicos.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o evento compartilhou ideias e soluções às Prefeituras que pensam em desenvolvimento socioeconômico através do investimento nas Tecnologias da Informação e Comunicação.

O diretor-presidente AGETEC, Paulo Cardoso, também apresentou as ações implantadas na Capital do Mato Grosso do Sul para atender a população.

“Planejamos a tecnologia em duas etapas: investimento, infraestrutura e segurança e depois, a transformação digital e estamos avançando. As mais de 480 unidades administrativas precisam, além de um bom sinal de internet, todo um aparato para manter a qualidade dos serviços”, disse, completando ainda que o prefeito muito proativo, sempre apoiou o avanço da tecnologia na administração pública.

O Webinar tem como objetivo, trazer ideias e soluções aos municípios que estão pensando no planejamento de 2021 e que agora, mais do que nunca, deve contemplar novas tecnologias pensando no desenvolvimento das cidades a partir da inovação.

Ministério das Comunicações – As políticas públicas em desenvolvimento no Ministério das Comunicações para melhorar a conectividade nas cidades também foram apresentadas no evento e teve a participação da coordenadora-geral de Projetos de Infraestruturas para Telecomunicações, Daniela Schettino.