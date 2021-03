Prefeitura acata decreto estadual e vai reforçar fiscalização e número de leitos de UTI em Campo Grande

(Foto: Reprodução)

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, se reuniu na tarde desta quarta-feira (10) com representantes do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, secretários municipais, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Abrasel para definir medidas a serem tomadas no combate à Covid-19.

Durante a reunião, ficou definido que a Prefeitura de Campo Grande seguirá o decreto publicado pelo Governo do Estado, que limita o trânsito de pessoas das 20 horas às 5 da manhã e estabelece medidas mais rígidas no combate à pandemia a partir de domingo.

O prefeito Marquinhos Trad explicou que a Prefeitura vai intensificar ações para aumentar o número de leitos e ampliar as fiscalizações para coibir o desrespeito às regras criadas para combater a Covid-19.

“Que fique bem claro: Nossa preocupação é a vida, sem matar a economia. Diante deste período de alto índice de internação, que preocupa todos nós, tomada de providência e regramentos, com medidas restritivas, são necessárias”, justificou o prefeito Marquinhos Trad.

A Prefeitura de Campo Grande trabalha para ampliar o número de leitos em Campo Grande. Hoje, anunciou a ativação de mais 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Adventista do Pênfigo e ampliará mais cinco na Santa Casa amanhã (11). Nos últimos dias foram abertos 12 leitos de UTI exclusivos para atendimento SUS na Clínica Campo Grande e sete leitos semicríticos para retaguarda no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, totalizando 34 novos leitos na Capital.

Abaixo, os principais pontos do decreto publicado nesta quarta-feira

Toque de recolher, das 20 às 5 horas, em todos os municípios →fica vedada a circulação de pessoas e de veículos, salvo em razão de trabalho, emergência médica ou urgência inadiável;