Prefeitura abre processo seletivo simplificado para auxiliar pedagógico especializado

O profissional oferecerá apoio pedagógico para atender alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento - (Foto: Reprodução/EBC)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) abriu, nesta terça-feira (24), as inscrições para o processo seletivo simplificado de auxiliar pedagógico especializado para atuar nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Podem se inscrever somente profissionais sem vínculo efetivo com a Reme no período em que forem atuar. O profissional designado para a função, oferecerá apoio pedagógico especializado, por meio de metodologias que atendam às necessidades específicas dos alunos com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, matriculados nas escolas da Reme.

Dentre as atribuições, estão acompanhar os alunos na sala de aula e nos espaços físicos das unidades de ensino, com vistas a viabilizar o acesso aos conhecimentos, aos conteúdos curriculares, adequar as atividades didático-pedagógicas, disponibilizar recursos de acessibilidade e promover a interação e a integração do aluno na sala de aula e nos diferentes espaços da unidade de ensino.

Outras funções também estão previstas, como organizar as estratégias e os recursos para a elaboração do plano educacional individualizado, conforme Lei n. 13.146/2015, e/ou o plano de desenvolvimento individual e escolar, previsto no Decreto n. 10.502/2020, com base no planejamento do professor regente, em consonância ao referencial curricular para o ano letivo do aluno assistido.

O presente processo seletivo simplificado será realizado em três etapas: inscrição, de caráter eliminatório; avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o link disponível no endereço eletrônico www.capital.ms.gov.br/semed, preencher a ficha de inscrição, nos dias 25 e 26 de novembro de 2020, e enviar o comprovante para o e-mail psapesemed2020@gmail.com, com os documentos digitalizados, conforme especificações do edital.

Para mais informações sobre o processo seletivo e edital, o interessado poderá acessar o link https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/, página 7, do Diário Oficial n. 6.128, de 24 de novembro de 2020.