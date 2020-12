Sisep divulga 18 vagas em processo seletivo na Capital

Os aprovados no processo seletivo da Prefeitura substituirão funcionários recrutados em 2018 - (Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (23), o Edital nº 08/2020-01 que torna público o processo seletivo simplificado destinado ao preenchimento de 18 vagas abertas na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. As inscrições poderão ser feitas, exclusivamente, nos dias 28 e 29 de dezembro. Os aprovados terão contrato por um ano, renovável por mais 12 meses.

Os aprovados substituirão funcionários recrutados por meio do processo seletivo realizado em 2018, com isto, não haverá aumento da folha de pagamento. Foram abertas 3 vagas de engenheiro eletricista , com salário de R$ 5.200,00; três de desenhista , projetista, vencimento de R$ 4.000,00; 2 de gestor orçamentista (R$ 4.000,00 de remuneração); 4 de eletricista (salário de R$ 2.500,00); 2 vagas de técnicos de operações (R$ 1.400,00 de vencimentos|) e 4 vagas de auxiliar de manutenção (R$ 1.045,00 de salário) .

O edital do processo seletivo foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Município nesta quarta-feira. As inscrições (gratuitas) serão feitas no período de 00h01min de 28/12/2020 até às 23h59min de 29/12/2020, respeitando o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. Serão realizadas pelo site: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo.

Haverá apenas prova de títulos. Os documentos serão enviados por e-mail, em data a ser divulgada no Diário Oficial do Município.

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o candidato deverá seguir o passo a passo acessando www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.

A íntegra do Edital pode ser conferida no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/