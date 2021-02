Prefeitura abre processo seletivo para Facilitador Social

SAS - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias de Gestão e de Assistência Social, publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (22), o Edital nº 04/2021-01, que prevê a abertura do período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para a função de Facilitador Social. A contratação será por tempo determinado e os salários variam de R$ 1.100,00 a R$ 1.600,00, com cargas horárias de 40 e 20 horas, dependendo da habilidade escolhida.

Ao todo são 33 vagas para candidatos com nível médio completo e oito habilidades: instrutor de informática, instrutor de violão, percussão e canto, instrutor de street dance, hip hop ou dança de salão, instrutor de capoeira, instrutor de estética e beleza, instrutor de trabalhos manuais, instrutor de culinária e instrutor de corte e costura.

Os aprovados irão desenvolver atividades socioeducativas de ação continuada às famílias, crianças, adolescentes e idosos nos Centros de Referência de Assistência Social/CRAS, nos Centros de Convivência/CCs e nos Centros de Convivência do Idoso/CCIs no âmbito da Superintendência de Proteção Social Básica.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no site da Prefeitura Municipal de Campo Grande: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período de 24 a 26 de fevereiro, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado, além de acompanhar a divulgação das informações publicadas no Diogrande pelo endereço www.campogrande.ms.gov.br/diogrande

Após o encerramento do período estabelecido para a realização das inscrições online será publicada no Diário Oficial do Município, a relação das inscrições deferidas de todos os candidatos inscritos, convocando-os para encaminhar, via e-mail, os documentos comprobatórios referentes à Prova de Títulos.

Para mais informações sobre o Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos.