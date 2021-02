Prefeitura abre processo seletivo para contratar assistente educacional inclusivo

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão (Seges) e de Educação (Semed), abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de assistente educacional inclusivo. Os profissionais selecionados vão atuar por período de 12 meses nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). Neste processo são oferecidas 18 vagas e a remuneração mensal é de R$ 1.950.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente no endereço eletrônico , no período de 3 a 5 de fevereiro de 2021.

A contratação temporária é para profissionais de nível médio completo, com formação específica no curso de magistério ou normal médio, para atendimento aos alunos com deficiência, nas vagas oferecidas pela REME. A seleção será realizada em uma única etapa, denominada prova de títulos, de caráter classificatório.