Prefeitura abre licitação para nova etapa de recapeamento

Prefeitura abre licitação para recapeamento - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta terça-feira (22) do Diário Oficial do Município o edital da abertura da concorrência pública para contratar a execução de 8,3 k m de recapeamento nas regiões urbanas do Lagoa (2 km); Anhanduizinho (3,1 km) e Bandeira (3 km).

A Prefeitura planeja executar ao longo de 2021, 43,4 km de recapeamento, complementando a malha viária recuperada neste ano (28 km) com recursos de um financiamento (da linha de crédito do Finisa) contratado junto à Caixa Econômica Federal.

Nesta etapa da licitação de hoje, receberão asfalto na região urbana do Anhanduizinho , dois eixos viários importantes:a Bonsucesso, que começa a Rua Iporã, na Vila Jacy, atravessa a ponte sobre o Rio Anhandui e termina na Rua Jasmin, passando pelo Marcos Roberto e Jockey Club; e a Rua Barra Mansa, a principal rua comercial do Bairro Guanandi, desde a Avenida Manoel da Costa Lima, até a Rua Urubupungá, abrangendo o trecho onde aos domingos acontece uma das três maiores feiras livres da cidade.

Na região urbana do Bandeira, o recapeamento abrangerá três ruas de grande movimento no conjunto habitacional Maria Pedrossian (Manoel de Oliveira Gomes, Arlenliense Alves e Orlando Daros). Está programado também o recapeamento da Rua Estrela do Sul, prolongamento da Avenida Rodolfo José Pinho, e a Rua Nicomedes Vieira Rezende, paralela com a Estrela Sul. O recapeamento da Avenida Três Lagoas será retomado da Rua Conselheiro Furtado até a Avenida Gabriel Del Pino.

Na região urbana do Lagoa, o recapeamento está previsto nos dois trechos complementares da Rua Souto Maior (que já recebeu asfalto novo na região do Bairro Tijuca) as ruas Fátima do Sul , na região do São Jorge da Lagoa e o seu prolongamento , a Rua Península, que atravessa a Coophavila 2 até a Rua Beira Mar. Com recursos do Orçamento Geral da União, o investimento previsto é de R$ 6.826.507,97, com abertura das propostas das empresas concorrentes, programada para o dia 3 de fevereiro.

Primeira etapa

Já está em andamento, na fase de análise das propostas das 5 empresas que conseguiram se habilitar no certame, a concorrência para contratar 35,2 km de recapeamento com a parcela maior dos recursos federais viabilizados pela bancada federal, R$ 24,3 milhões. Neste projeto serão feitos 6,3 km na região do Anhanduizinho, trechos complementares ao recapeamento feito este ano com o Finisa.

No Aero Rancho, o serviço chegará à Santa Quitéria, Avenida Campestre e as ruas da Divisão e Lagoa da Prata. No Pioneiros, onde as avenidas Filinto Muller e Francisco dos Anjos receberam pavimento novo, a intervenção agora será na Rua Ana Luiza de Souza, entre a Francisco dos Anjos e a Rua dos Gonçalves. A Ana Luiza de Souza concentra a maior parte do comércio da região e se estende desde a Avenida Gury Marques, atravessando todo o bairro.

No Bandeira, o recapeamento será feito nas ruas Paraisopolis, Julio Verne, dos Democráticos, Professor Hilário da Rocha, Vitor Meirelles e Santana. No Centro, o projeto abrange, as ruas Ambrosina Levinda Ferreira, Presidente Castelo Branco e Avenida Monte Castelo. No Prosa, o recapeamento abrangerá as ruas Jeribá , Hermelita de Oliveira Gomes, Vitorio Zeola, Paulo Machado, Pedro Martins, Olimpio Klafke, Capiatã, Giocondo, Autonomista e Luciana.

Na região do Imbirussu, serão 8,6 km de recapeamento, cobrindo a Avenida Aeroporto, ruas Yokoama, Taquari, Avenidas Capibaribe (ligação do Julio de Castilho com o aeroporto); Murilo Rolim Júnior, acesso ao Jardim Petrópolis; Ministro José Linhares, Presidente Café Filho e Rua dos Andradas.