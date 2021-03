Prefeitura abre escolas da Reme para entrega de kits merenda e de material escolar

Os responsáveis pelos alunos devem aguardar o contato da direção da escola, que fará o agendamento para evitar aglomerações - (Foto: Reprodução)

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande estão abertas das 7h30 às 13h30 para que a população possa retirar os kits merenda e kits de material escolar. A distribuição de ambos teve início na semana passada e faz parte das ações da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), para garantir que os alunos da Rede continuem a ter aulas remotas e a realizar suas atividades em casa, como forma de evitar a disseminação da Covid-19. Os responsáveis pelos alunos devem aguardar o contato da direção da escola, que fará o agendamento para evitar aglomerações.

A Resolução Semed n. 219/2021, publicada no Diário Oficial (Diogrande) nesta quarta-feira (10), estabelece que a partir de hoje até o dia 31 de março, todas as 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e 98 escolas de ensino fundamental só devem atender ao público no horário estipulado. Além disso, cada unidade deverá organizar escala de trabalho entre os servidores administrativos, com no máximo até dez pessoas por turno, como forma de garantir a segurança de todos no ambiente escolar.

A medida continua a garantir que todos os alunos terão acompanhamento às aulas remotas – iniciadas no dia 8 de fevereiro -, oferecidas por meio de cadernos de experiências (crianças até 3 anos), atividades (grupos 4 e 5) e base (alunos do 1° ao 9° do ensino fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos – EJA). Os cadernos também podem ser retirados nas escolas, pelos responsáveis.

As aulas também continuam disponíveis por meio da TV Reme (canal 4.2 da TVE, e Youtube), Rádio Reme (aplicativo) e outros meios utilizados pelos professores e pelas unidades escolares (aplicativos de conversa com vídeos e áudios), conforme a necessidade e adaptação de cada turma.

O Decreto n. 14.613, publicado no Diogrande em 4 de fevereiro deste ano, prorrogou o prazo de suspensão das aulas presenciais em todas as unidades da Reme, até o dia 1° de julho de 2021. Porém, mesmo sem aulas presenciais, a SEMED atua para que os kits sejam entregues aos alunos e suas famílias, garantindo alimentação e meios para realizarem suas atividades domiciliares (já que todos os estudantes vão receber materiais escolares).

DESINFECÇÃO

Por conta do início da entrega dos kits, desde a semana passada, o fluxo de pessoas nas unidades aumentou, já que a retirada dos benefícios deve ser feita pelos responsáveis na escola onde o aluno está matriculado.

Neste sentido, a Semed também começou uma nova desinfecção das unidades da Reme para evitar a disseminação da Covid-19, atender aos protocolos de biossegurança e garantir segurança aos servidores que estão nas escolas.

Em pouco mais de três meses esta é a segunda ação de desinfecção das escolas da Reme, realizada pela Secretaria Municipal de Educação. A primeira ocorreu em novembro de 2020, logo depois do período eleitoral, nas unidades que foram locais de votação.

Para a desinfecção e limpeza das áreas internas e externas das escolas é utilizado produto específico recomendado pelas autoridades de vigilância sanitária, eficaz na eliminação do novo coronavírus. Todo o trabalho é feito com máquinas de aplicação rápida e os agentes que atuam na desinfecção também estão devidamente protegidos com EPIs.

Em cinco dias de trabalho, mais de 25 escolas já passaram pela desinfecção. A previsão é de que nos próximos dias mais 28 escolas sejam atendidas no plano de trabalho.