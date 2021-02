Prefeito e vice apresentam equipe de governo e detalhes do projeto Reviva Mais Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes apresentaram nesta sexta-feira (19), durante solenidade na Câmara Municipal, o Projeto do Reviva Mais Campo Grande e a equipe de trabalho que vai compor a gestão nos próximos 4 anos.

Entre as principais mudanças administrativas, está a transformação da Diretoria Geral de Compras e Licitação em Secretaria-Executiva de Compras Governamentais; mudança na nomenclatura da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, que passa a se chamar Controladoria-Geral do Município; e a criação da Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos e da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários.

Segundo o prefeito, a experiência do primeiro mandato revelou que a excelência na gestão administrativa municipal não se limita a equilibrar as contas. “Nossa gestão é técnica e focada em atender os anseios da população. Meu secretariado está a disposição. O objetivo é andar lado a lado, com harmonia, trabalhando para o povo ”, ressaltou Marquinhos Trad.

Projeto Reviva Mais Campo Grande

Durante a solenidade, o prefeito Marquinhos Trad também apresentou detalhes do “Reviva Mais Campo Grande”, programa de desenvolvimento e geração de emprego. São mais de R$ 1,3 bilhão de investimento em 55 obras e geração de mais de 24 mil empregos.

“São recursos garantidos e projetos aprovados. São mais de 200 quilômetros de asfalto novo, construção de 800 moradias, reforma e construção de parques para trazer mais qualidade de vida para a nossa população. ” finalizou o chefe do Executivo Municipal.

O programa apresenta ainda medidas de desburocratização de empreendimentos privados, incentivos fiscais e acesso ao microcrédito, reinclusão produtiva e programas sociais de apoio às famílias impactadas pela pandemia da Covid-19.