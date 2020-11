Prédio em construção tomba em Betim (MG) e vizinhos são retirados às pressas

Prédio em construção em Betim tomba e moradores das imediações são retirados às pressas por risco de desmoronamento - (Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais)

Moradores da Avenida Ayrton Senna, no bairro Ponte Alta, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), foram retirados às pressas de suas residências na noite de terça-feira, 17, após um prédio de cinco andares, ainda em construção, tombar e apresentar risco para outras casas da vizinhança. Não houve registro de vítimas na ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores da vizinhança começaram a ouvir estalos vindos da estrutura do prédio por volta de 23h45, quando se depararam com a edificação se inclinando. A corporação foi acionada por risco de desmoronamento no prédio localizado no número 548 da avenida.

Além de sete viaturas do Corpo de Bombeiros que se deslocaram para o local, a Polícia Militar (PM), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e a Defesa Civil de Minas Gerais também foram acionadas para apoio.

A Defesa Civil está avaliando se parte da estrutura da edificação pode ter ficado comprometida em razão da chuva forte que atingiu a região na noite de terça-feira. Também está verificando se as casas vizinhas foram afetadas. A chuva deve interferir nos trabalhos. Segundo a Climatempo, nesta quarta-feira, 18, a previsão é de chuva durante o dia e à noite.