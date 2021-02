Prazo para inscrição em cursos técnicos do IFMS termina no dia 27

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) segue com inscrições abertas até o dia 27 de fevereiro para 80 vagas em cursos técnicos subsequentes, na modalidade presencial. As opções são os cursos de Agricultura, ofertado em Ponta Porã, e Zootecnia, em Nova Andradina, com 40 vagas para cada um.

Os cursos têm duração de 18 meses e são voltados àqueles que já concluíram o ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Página do Candidato. O edital com todas as regras da seleção está disponível na Central de Seleção.

Metade das vagas ofertadas é reservada aos candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino. Desse total, há reserva de vagas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

A seleção será feita por sorteio eletrônico, previsto para ser realizado no dia 12 de março. Cada candidato receberá um número de participação e a classificação será feita de acordo com a ordem dos números sorteados.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, o resultado do sorteio será publicado no dia 16 do mesmo mês. Em 22 de março serão divulgadas a classificação preliminar e a convocação para a banca de heteroidentificação, que ocorrerá entre os dias 24 e 26.

Já para 30 de março está prevista a publicação da classificação preliminar após a verificação de heteroidentificação. O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão divulgados em 7 de abril.