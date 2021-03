Prazo para concorrer a um dos 150 apartamentos do Jardim Canguru é prorrogado

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul – Agehab, tornou pública, a prorrogação de inscrições ou atualizações de dados cadastrais para o sorteio de 150 apartamentos pelo Programa Minha Casa Minha, no empreendimento Condomínio Residencial Jardim Canguru. O ato foi publicado hoje no Diário Oficial Eletrônico.

O novo prazo reabriu a partir de hoje (03) e seguirá até a próxima segunda-feira (08). O motivo é alta demanda de cadastros a seres atualizados. Famílias com renda de até no máximo R$ 1.800,00 são o público-alvo.

Toda o processo de inscrição ou atualização ainda continua sendo feito da mesma forma, online, evitando atendimento presencial para evitar o contágio pelo coronavírus. As únicas situações que necessitam de comparecimento são as de mudança no estado civil, seja de solteiro para casado e vice-versa. Nestes casos, o número disponibilizado para o atendimento é o 0800-647-3120.

Com relação aos critérios nacionais e estaduais de priorização, são levados em conta:

famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por documento emitido pela Defesa Civil;

famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado pelo Cadastro Único;

famílias de que façam parte pessoa (s) com deficiência, comprovado com a apresentação de atestado médico;

famílias com filho (s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos, comprovado por documento de filiação;

famílias de que faça parte pessoa com doença crônica e incapacitante para o trabalho, comprovado por atestado médico;

famílias monoparentais (constituída somente pela mãe, somente pelo pai ou somente por um responsável legal por criança e adolescente até 18 anos), comprovado por documento de filiação e documento oficial emitido pela justiça que comprove a guarda;

Para a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, é mais um momento de oportunidade. “A decisão tomada permite que mais famílias de baixa renda tenham o direito de participar do processo do programa”, pontuou ela.

As unidades habitacionais estão sendo construídas na região sul de Campo Grande e contam com sala, cozinha, quartos (02), banheiro e lavanderia. O sorteio ainda ocorre neste semestre.

Para efetuar a inscrição e/ou atualização, clique aqui.