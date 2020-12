Práticas da Agepen serão apresentadas no IV Seminário sobre trabalho prisional do Depen hoje

O diretor-presidente da Agência Estadual do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), Aud de Oliveira Chaves - (Foto: Secom MS)

O diretor-presidente da Agência Estadual do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), Aud de Oliveira Chaves, participa nesta sexta-feira (4) do IV Seminário sobre Gestão, Fomento e Boas Práticas para a Oferta de Trabalho à Pessoa Presa, promovido pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

O evento é virtual e visa disseminar e fomentar junto às unidades federativas o modelo de sucesso a partir de convênios celebrados com a iniciativa privada e gestores públicos para o sistema penitenciário, como ferramenta estratégica para o incremento das possibilidades de geração de vagas de trabalho nos sistemas prisionais.

Na oportunidade, o dirigente apresentará para participantes de todo o Brasil como funciona o modelo adotado em Mato Grosso do Sul para oferta de ocupação prisional, práticas de sucesso e parcerias. A apresentação do MS será a partir das 10 horas, no horário local.

No período da tarde, a partir das 13h, será a vez de parceiros da agência penitenciária com iniciativas de sucesso referente à ocupação da mão de obra de detentos no Estado, com a participação da Prefeitura de Jateí, que utiliza internas em regime fechado para a manutenção de vias públicas da cidade, e a empresa Engepar, com um longo histórico de inserção de internos e ex-internos do sistema prisional no mercado profissional na área de construção civil.

Esta quarta edição contará também com a participação de gestores e empregadores que contratam mão de obra prisional dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Todos interessados no assunto poderão participar.

