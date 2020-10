Praças e espaços culturais voltam a reabrir a partir de amanhã em Campo Grande

Praça Ary Coelho vai reabrir - (Foto: Divulgação)

Fechadas desde março devido ao crescimento da Covid-19 em Campo Grande, a Prefeitura divulgou um decreto na tarde de hoje (27) liberando a reabertura de 32 espaços públicos e nove unidades em diversos bairros da Capital a partir de amanhã (28), entre eles a Praça Ary Coelho no Centro.

A decisão ocorreu após o município registrar uma queda no número de pessoas infectadas pela Covid nas últimas semanas.

O decreto assinado pelo Secretário Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Max Antônio Freitas da Cruz e pelo prefeito Marcos Trad (PSD), informa que a decisão é após especialistas da área da saúde em afirmarem que atividades físicas possuem grande importância para a preservação da saúde física e mental das pessoas durante o período de isolamento social.

A abertura das praças estava acontecendo de forma gradativa, já que no mês passado, a prefeitura liberou a reabertura de nove parques e praças esportivas de Campo Grande, entre eles o Belmar Fidalgo, Parque das Nações Indígenas e Elias Gadia. A medida de retorno gradual, se deu através de uma reunião do Comitê Técnico de Combate a Covid-19 em Campo Grande. “Estamos conseguindo voltar para desenvolver as atividades físicas e com a segurança, graças ao parecer favorável do comitê de combate a Covid-19, formado por especialistas”, explicou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra na época.

Confira os locais que vão reabrir amanhã:

Praça Ari Coelho;

Praça Itanhangá – Área de Lazer Lúdio Martins de Coelho Filho – Ludinho;

Praça OshiroTakemori (Praça do Mercadão);

Praça Preto Velho;

Praça do Vida Nova III;

Praça Oswaldo Arantes (Praça das Águas);

Praça Cuiabá;

Praça da República da Bolívia;

Praça das Araras;

Praça do Papa;

Praça do Peixe;

Praça Francisco Vilson Vilharva Barros;

Praça Piratininga;

Praça Jardim Jacy;

Praça Distrito de Rochedinho;

Corredor Cultural Waldir dos Santos (Orla Ferroviária);

Praça Bernardino da Silva (Praça Aquidauana);

Praça Newton Cavalcanti;

Praça João XXIII (Praça Pantaneira);

Praça Nelly Martins;

Praça Professora Luisa Widal Borges;

Praça Penélope Spipe Calarge;

Praça Dirceu de Souza Gameiro Júnior;

Praça Reis Perez Nunes;

Bosque da Paz/Carandá Bosque;

Praça “Escola Municipal Isauro Bento Nogueira” – Distrito de Anhanduí;

Praça do Portal Caiobá II;

Praça do Rádio Clube;

Praça Tomas B. Urbieta;

Praça Thomaz José Coelho de Almeida;

Praça Epaminondas Alves Pereira;

Praça Jardim Noroeste;

Unidades da Sectur:

Armazém Cultural;

Arquivo Histórico de Campo Grande;

Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos;

Centro de Música Hernani Alves Costa;

Esplanada Ferroviária;

Museu José Antônio Pereira;

Plataforma Cultural;

Memorial da Cultura Indígena.