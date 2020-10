PPP da Sanesul recebe propostas até esta segunda-feira para leilão que acontece no próximo dia 23

Valor do Projeto é de R$ 3.834.314.000,00 entre investimentos e operação. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Investidores que têm interesse em participar da Parceria Público-Privado para ara a prestação dos serviços públicos de Esgotamento Sanitário em 68 municípios de Mato Grosso do Sul podem entregar suas propostas até esta segunda-feira (19), das 10h às 14h, na sede da B3, em São Paulo.

O leilão está programado para acontecer na sexta-feira (23), na modalidade administrativa para prestação dos serviços por 30 anos. Estão aptos para participar da licitação, isoladamente ou em consórcio Pessoas Jurídicas (brasileiras ou estrangeiras); Entidades de Previdência Complementar; Fundos de Investimentos.

Com a PPP, o Governo do Estado pretende alcançar 98% a universalização de cobertura de esgoto (98%) no Estado. Valor do Projeto é de R$ 3.834.314.000,00 entre investimentos e operação.

Entre os benefícios da parceria estão: