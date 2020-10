PPP da Sanesul atrai investidores para universalizar o sistema de esgotamento sanitário em MS

Estação de Tratamento de Esgoto de Porto Murtinho - (Foto: ACOM/SANESUL

Esta semana, acontece na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o leilão eletrônico que irá definir a empresa que com a Sanesul vai trabalhar na universalização do saneamento de Mato Grosso do Sul.

Com a formalização dessa parceria, a expectativa da Sanesul é de num curto espaço de tempo atingir a meta de 98% de cobertura do serviço de esgotamento sanitário nos municípios operados pela estatal.

“Essa parceria deve aumentar a capacidade de projeção dos investimentos em todas as localidades atendidas pela Companhia de Saneamento no MS. A expectativa é da chegada de investimentos em torno de RS 3,8 billhões de reais. Com esse recurso aportado de forma escalonada acreditamos que num prazo de 10 anos todos os 68 municípios atendidos pela SANESUL terão coleta e tratamento de esgoto doméstico. Com isso, MS será o primeiro Estado do país a atingir a universalização”, comenta o Diretor Presidente da Sanesul, Walter Carneiro Jr.

Para a realização do pregão eletrônico, um longo caminho foi percorrido. Vários estudos de viabilidade técnica foram realizados para chegar ao modelo econômico-financeiro que foi proposto pela Companhia.

“A modelagem proposta chamou a atenção de várias empresas do setor, que fizeram o credenciamento para poder participar o certame. Algumas enviaram equipes técnicas para visitarem as nossas instalações e ficaram impressionados com o que encontraram. Tudo isso proporcionou um momento oportuno para sacramentar o próximo passo da Sanesul que busca incansavelmente ao logo dos anos, no trabalho de excelência que realiza, a universalização do saneamento”, lembrou Walter Carneiro Jr. – Diretor Presidente da Estatal.

Com a PPP, a Sanesul deve aumentar os investimentos na modernização de sua plataforma dos sistemas de esgotamento sanitário.

“A empresa ao longo dos anos atingiu a universalização na captação, tratamento e distribuição de água tratada, agora também tem a oportunidade de ser modelo no esgotamento sanitário. Isso vai refletir em mais saúde, desenvolvimento urbano e consequentemente na atração de novos investimentos em todos os municípios atendidos pela estatal em Mato Grosso do Sul”, finaliza Walter Carneiro Jr. – Diretor Presidente da Sanesul.