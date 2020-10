Pouco mais de dois meses para o Natal, panetones já começam a surgir nas gôndolas

O atacadista oferece uma ótima experiência de compra, com preços competitivos e variedade de produtos para casa e comércio - (Foto: Divulgação)

Natal já está chegando, e nessa data é muito comum ver os panetones nas gôndolas dos estabelecimentos. De acordo com a Associação Brasileira da Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), no ano passado, a produção de panetone movimentou R$ 735 milhões entre novembro e janeiro.

Para este ano, a associação ainda faz cálculos de como será o desempenho do setor. Mas as marcas do produto prepararam variadas versões do alimento e pretendem atrair a atenção dos consumidores, que mesmo em ano de pandemia, não devem deixar de degustar uma das maiores tradições natalinas. Faltando pouco mais de dois meses para o Natal, em Campo Grande, já é possível ver o pão nas sete lojas do Fort Atacadista.

Os pães natalinos de grandes marcas ocupam posições de destaque, com preços para todos os bolsos. O pão de frutas Tommy, por exemplo, pode ser encontrado a partir de R$ 8,99. O tradicional da Visconti, de 400 gramas, sai por R$ 12,50. Já os da Bauducco, há opções como o Chocolate Maxxi, por R$ 21,50, além da versão com mousse de chocolate, a partir de R$ 21,98, entre outros itens. Existem também as produções regionais, boa alternativa para quem adora panetone, mas não está disposto a gastar muito.

O atacadista oferece uma ótima experiência de compra, com preços competitivos e variedade de produtos para casa e comércio, com a possibilidade de parcelamento das compras, tanto com cartão de crédito normal, quanto pelo Vuon Card, próprio da rede.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas na capital, o cliente pode encontrar uma grande de produtos. Em Campo Grande, as lojas do Fort Atacadista funcionam de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 20h, nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.