Posto de combustível é multado após guardar óleo diesel em contêineres de plástico

Combustível armazenado em recipiente plástico - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental autuou um posto de combustível de Paraíso das Águas, a 398 km de Campo Grande, por armazenamento ilegal de produto perigoso.

Os agentes descobriram ao chegar ao posto para abastecer a viatura e perceberem contêineres plásticos cheios de óleo diesel. Ao todo, 3 mil litros de óleo diesel.

Segundo o frentista do posto, o combustível não coube no tanque do posto, após a descarga do caminhão.

Os produtos estavam armazenados em desacordo com as normas de produtos perigosos e colocavam em risco o ambiente e as pessoas, pois não havia qualquer sistema de segurança para o produto. A empresa foi notificada a dar o destino adequado ao produto imediatamente.

A empresa infratora foi autuada administrativamente e foi multada R$ 15mil. Os responsáveis poderão responder pelo crime ambiental, com pena prevista em quatro anos de prisão.