Portugal propõe novo 'lockdown' em meio a disparada de casos de covid-19 - (Foto: Divulgação)

Em meio à nova onda de casos de coronavírus, o governo de Portugal informou neste sábado, 9, que pretende endurecer as restrições à movimentação de pessoas para conter o avanço da doença. O "lockdown" deve ser votado no Parlamento na próxima quarta-feira, dia 13, e entrar em vigor no dia seguinte.

As medidas vão incluir o fechamento de todos os serviços não essenciais, mas escolas permanecerão abertas. "O que faremos é um confinamento muito próximo daquele que existiu durante os meses de março e abril, garantindo que não fecharemos nada que não tenha sido fechado da última vez", explicou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O país de 10 milhões de habitantes tem registrado quase 10 mil casos diários nos últimos dias, o que já pressiona o sistema de saúde. Portugal soma 467 mil diagnósticos da covid-19, com 7,5 mil mortes.