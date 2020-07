Portaria prorroga trabalho remoto até 31 de agosto nas Unidades da UEMS

A publicação se deve ao estado de emergência decorrente da pandemia do Novo Coronavírus - (Foto: Edemir Rodrigues)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) prorrogou o funcionamento das atividades administrativas de forma remota na Sede (Dourados) e demais Unidades Universitárias, pelo período de 03 a 31 de agosto de 2020 .

A portaria foi publicada em conjunto com a Pró-reitoria de Desenvolvimento Humano e Social (PRODHS) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), seguindo as orientações do Comitê Multidisciplinar de Ações de Urgências e Emergências em Saúde (CAUES/UEMS).

Ainda segundo a portaria, fica autorizada a "abertura de espaços para acesso dos servidores que necessitem exercer atividades essenciais na Sede e nas Unidades Universitárias, bem como, nos locais que serão utilizados para suporte tecnológico de acesso às atividades remotas pelos acadêmicos da UEMS".

Para isso, a gerência juntamente com o comitê local de biossegurança de cada Unidade definirá os horários e a organização das escalas de revezamento dos servidores para tal atendimento, seguindo as recomendações do plano institucional de biossegurança e as normas de segurança de cada Município.

A publicação se deve ao estado de emergência decorrente da pandemia do Novo Coronavírus - que causa a COVID-19 -e ao avanço dos casos da doença no Estado de Mato Grosso do Sul demonstrado nos últimos Boletins Epidemiológicos. A iniciativa segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul (SES/MS).

A Universidade disponibilizou os telefones de todos os setores que, no período de atendimento remoto, contam com a habilitação do serviço SIGA-ME, de modo a redirecionar chamadas diretamente aos servidores responsáveis. Caso não consiga se comunicar por ligação, utilize os e-mails. Confira AQUI a Lista de Contatos da UEMS.