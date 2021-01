Portaria estabelece horário de atendimento presencial do IMPCG até 31 de janeiro

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (7) a Portaria IMPCG nº 2, de 4 de janeiro de 2021, que estabelece o horário de atendimento presencial na sede do Instituto Municipal de Previdência Social que, até o dia 31 de janeiro, será das 07h30 às 13h30. A medida, publicada no Diogrande, considera o enfrentamento da emergência de saúde pública causada pela pandemia da Covid-19.

A portaria do IMPCG prevê que o atendimento pela Perícia Médica Previdenciária será realizado mediante o prévio agendamento pelas unidades de recursos humanos do órgão de lotação do servidor, ou pela Secretaria Municipal de Gestão.

Ficou definido, ainda, que os atestados médicos de licença para tratamento de saúde serão, preferencialmente, homologados administrativamente pela Perícia Médica Previdenciária, podendo o servidor ser convocado para avaliação presencial, a critério dos membros da perícia.

O atendimento no Centro Médico-Odontológico (CMO) e no Pronto Atendimento Pediátrico (PAPE) será de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 17h.

Na mesma edição do Diogrande, a portaria n°1 do IMPC suspende, até 31 de março de 2021, o recadastramento dos aposentados e pensionistas.