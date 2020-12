Portal da Prefeitura de Campo Grande vai instituir sistema on-line de intermediação de empregos

O prefeito Marquinhos Trad sancionou o projeto de lei que autoriza o poder executivo a instituir o sistema on-line de intermediação de empregos que deverá ser disponibilizado ao público no Portal da Prefeitura. A lei foi publicada na edição desta sexta-feira (4) no Diogrande.

O sistema de intermediação deverá permitir o cadastro de empresas que disponibilizem empregos; campo para preenchimento dos empregos disponíveis, suas características e requisitos necessários; e a inscrição de trabalhadores interessados nas vagas oferecidas. A operação do sistema não poderá gerar qualquer custo às empresas e aos trabalhadores.

Conforme a lei sancionada, este sistema de intermediação de empregos deverá disponibilizar formulário on-line para preenchimento de currículo do interessado. Além do encaminhamento para a empresa definida pelo trabalhador, o currículo deverá permanecer em banco de dados para ser consultado pelas empresas.

As vagas disponíveis serão disponibilizadas em plataformas digitais e divulgadas em todos os órgãos públicos do Município de Campo Grande, de modo que fique visível ao cidadão. As empresas cadastradas deverão indicar os empregos disponíveis,

mantendo atualizado o banco de dados, sempre que as vagas forem preenchidas ou quando houver novas vagas.