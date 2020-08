Portal da PGE/MS publicará série especial sobre os procuradores do Estado

O Portal da PGE/MS , no mês de setembro, divulgará uma série especial de entrevistas para celebrar o “Dia do Procurador”, comemorado no próximo dia 23, em Mato Grosso do Sul - (Foto: SECOM GOV MS)

O projeto “Inspire-se” é uma coletânea de entrevistas jornalísticas com aqueles que exercem a função de procurador do Estado, em Mato Grosso do Sul, e mostra como foi o início e a importância da carreira para eles. Uma homenagem e, ao mesmo tempo, um agradecimento aos defensores da advocacia pública com exemplos de como é possível, mesmo com as adversidades da vida, manter-se no caminho e buscar a realização dos sonhos.

As publicações vão destacar um pouquinho da história daqueles que, em caráter exclusivo, realizam a representação do Estado e a defesa de seus direitos e interesse nas áreas judicial, extrajudicial e administrativa, além das atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

São mais de 40 anos da existência da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (PGE/MS) e, por meio das matérias especiais, vamos conhecer quem são esses 90 cidadãos que colaboram constantemente para o desenvolvimento legal das ações promovidas e executadas pela gestão estadual. Não deixe de acompanhar e prestigiar a história dos profissionais que atuam na advocacia pública sul-mato-grossense.