Portal da PGE celebra mês do procurador do Estado de Mato Grosso do Sul

Durante este mês vamos conhecer histórias emocionantes, românticas, engraçadas, amigáveis, enfim, de todas as formas e jeitos para que você não perca a esperança de realizar os seus sonhos, os seus objetivos - (Foto: Reprodução)

Em tempos tão duros no qual a humanidade passa em 2020, onde uma das maiores provas de amor é justamente, muitas vezes, estar longe de quem amamos, o Portal da PGE presta uma singela homenagem àqueles que em setembro comemoram o dia da profissão que escolheram ou foram escolhidos: o “Dia do Procurador” - celebrado em 23 de setembro.

Durante este mês vamos conhecer histórias emocionantes, românticas, engraçadas, amigáveis, enfim, de todas as formas e jeitos para que você não perca a esperança de realizar os seus sonhos, os seus objetivos.

A série “Inspire-se” pretende alcançar o seu coração e fazer com que você perceba que é capaz e que, sim, todos nós podemos ser o que queremos e mais ainda, devemos aproveitar as oportunidades que aparecem em nossas vidas… só não podemos parar, desistir de lutar.

As histórias que você lerá durante este mês não são apenas para homenagear os procuradores do Estado de Mato Grosso do Sul, mas de compartilhar e honrar a felicidade deles com lembranças do início da carreira e de pessoas que foram essenciais para hoje estarem exercendo uma profissão em plena ascensão e que se fortalece diariamente como uma válvula propulsora: a advocacia pública.

Bom, sem mais delongas, atente-se às matérias jornalísticas do Portal da PGE/MS e desde já aproveitamos a oportunidade para parabenizar todos os procuradores do Estado que aceitaram participar do projeto “Inspire-se” e também àqueles que, por motivos pessoais, preferiram o anonimato mas, nem por isso não tiveram, com certeza, histórias fantásticas ao percorrerem o caminho.

Aos 90 procuradores que atuam na PGE/MS parabéns e continuem trilhando e defendendo o direito coletivo para um bem maior. Àqueles que já passaram pela instituição, gratidão.