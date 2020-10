Por meio virtual, Escolagov entrega XV Prêmio na Gestão Pública

A entrega da premiação foi feita na quarta-feira (28) pelo governador Reinaldo Azambuja - (Foto: Secom MS)

Sistemas de informação sobre Covid-19 e de gestão de diárias foram os grandes vencedores XV Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública. A edição deste ano teve três ganhadores em cada uma das duas categorias: Prática Inovadora de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. Foram 51 trabalhos inscritos e 41 classificados. A entrega da premiação foi feita na quarta-feira (28) pelo governador Reinaldo Azambuja.

O Prêmio de Inovação na Gestão Pública tem o objetivo de incentivar os servidores públicos a contribuírem para a modernização da gestão, valorizando projetos que venham oferecer boas entregas e melhores serviços junto à população, esse ano o edital contou com um tema específico: ações que tragam soluções para os serviços públicos em tempos de pandemia.

A entrega dos prêmios foi realizada de forma simbólica e contou com a presença dos finalistas de forma virtual em toda a sua transmissão. Com relação a premiação, foram distribuídos R$ 24 mil, sendo R$ 6 mil; R$ 4 mil e R$ 2 mil, para 1º, 2º e 3º lugar de cada modalidade, respectivamente.

Na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso, os ganhadores foram: Painel de Informações e Inteligência – Covid-19, de Marcos Espíndola de Freitas, servidor da Secretaria Estadual de Saúde; “Mãos Solidárias” – produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o enfrentamento da Covid-19, de Elaine Xavier Castro com co-autoria de Elaine Alencar Cecci, funcionárias da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário); e Disk Covid, de Geísa Maria Ferreira Romero, com co-autoria de Marcelo Fraiha, do Corpo de Bombeiros, em 1°, 2°, e 3°, respectivamente.

Já na modalidade Ideias Inovadoras Implementáveis, os premiados foram: Inovação e Desburocratização de Sistema Gestor de Diárias Estaduais e Federais – SGDEF, no âmbito do Governo de Mato Grosso do Sul, de Darcio dos Santos Ovileira, do Imasul; INTER – AGE/MS – Interatividade Facilitada, de Gilsienny Munhoz, com co-autoria de Leomar da Silva Carneiro e Jairo Vilalla, servidores do Procon MS; e Gestoria de Apoio Biopsicossocial remoto para servidores em tempos de pandemia, de Daniel Santana, com co-autoria de Luísa Barbosa e Esaú de Aguiar Neto, funcionários da Secretaria de Estado de Fazenda, em 1°, 2°, e 3°, respectivamente.

Estiveram na cerimônia o governador Reinaldo Azambuja; a secretária de Estado de Administração e Desburocratização, Ana Nardes; secretário-adjunto da SAD, Édio Viegas; e o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior. Além deles, também estavam presentes os gestores das unidades que colaboram com a realização do prêmio: Thaner Nogueira, superintendente de Gestão Estratégica; Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect); e o Prof. Dr. Laércio Alves de Carvalho, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); entre outros membros do governo.

Saiba mais sobre os projetos vencedores:

PRÁTICAS INOVADORAS DE SUCESSO

1° Lugar: MARCOS ESPINDOLA DE FREITAS/SES - PAINEL DE INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA – COVID19 - O projeto consistiu na criação de sistemas de informação, até então inexistentes, para coleta e subsídio das informações, disponibilizando-as em tempo real via portais de internet e/ou painéis de dados de Inteligência da Informação, os chamados painéis de B.I. (Business Inteligence). A criação do painel foi feita a partir das necessidades apontadas pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS). Dentre os benefícios alcançados pela prática inovadora estão a consolidação de uma forma de publicação e comunicação clara, ampla e direta e disponibilização de informações que, inclusive, podem ser baixadas para posterior tratamento e construção de outros indicadores a partir da necessidade de cada usuário.

2°: ELAINE ARIMA XAVIER CASTRO; CO-AUTORIA: ELAINE CRISTINA SOUZA ALENCAR CECCI/AGEPEN - “MÃOS SOLIDÁRIAS” – PRODUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - O projeto Mãos Solidárias surgiu da necessidade de medidas preventivas no combate à contaminação pelo coronavírus no contexto prisional de Mato Grosso do Sul. No enfrentamento à Covid-19 e na busca de equipamentos de proteção individual (EPIs), a Agepen se deparou com escassez e preços abusivos de produtos no mercado para abastecimento da rede de saúde e do sistema prisional. Com oficinas de costura e mão de obra carcerária capacitada, foram produzidas máscaras descartáveis e de tecido, capotes, jalecos, privativos hospitalares e propés, evitando o desabastecimento de equipamentos e relevante redução de custos. Em 22 estabelecimentos penais, distribuídos em 16 municípios, foram confeccionadas mais de 200 mil peças de proteção individual que atenderam a estrutura prisional, incluindo as 42 unidades, além de mais de 80 instituições que receberam doações dos produtos.

3°: GEÍSA MARIA RODRIGUES FERREIRA ROMERO; CO-AUTOR: MARCELO FRAIHA/CORPO DE BOMBEIROS MS - Disk COVID - o Disk Dúvidas Coronavírus – Disk COVID é um serviço de teleatendimento implementado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, em parceria com a SES, cujo objetivo geral é assistir, de maneira técnica, segura e reconfortante, ao cidadão sul-mato-grossense, com informações seguras sobre a COVID-19, esclarecendo dúvidas, prevenindo a doença, efetuando a triagem adequada e os agendamentos dos testes rápidos e de RT-PCR para os serviços de Drive Thru criados pelo Governo do Estado para a realização de testagens com a finalidade de detecção da doença.

IDEIAS INOVADORAS IMPLEMENTÁVEIS

1° Lugar: DARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA/IMASUL - INOVAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DO SISTEMA GESTOR DE DIÁRIAS ESTADUAIS E FEDERAIS - SGDEF, NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - O objetivo principal da ideia inovadora implementável é a aprovação digital de pedidos de pagamento de diárias e dos relatórios de viagens através do Sistema Gestor de Diárias Estaduais e Federais - SGDEF, eliminando o manuseio e impressão de papel e, principalmente em tempos de pandemia, a redução de contato físico por parte dos servidores públicos estaduais que operam esse sistema, o que poderá ser disponibilizado a todas as secretarias e órgãos da administração do Governo do Estado.

2°: GILSIENNY ARCE MUNHOZ; CO-AUTORES: LEOMAR DA SILVA CARNEIRO; JAIRO TORRES VILALVA/PROCON - INTER - AGE/MS - INTERATIVIDADE FACILITADA – Interatividade Facilitada tem por finalidade aplicar maior agilidade ao acesso dos usuários a todos canais de informações disponíveis de cada órgão. Funciona como um cartão de visitas digital, refletindo a identidade e a imagem do órgão. Consiste na criação de um cartão interativo, que é um documento em PDF, com links que direcionam quem recebe imediatamente para o site do Procon Órgão, redes sociais ou para uma janela de conversa, para uma ligação direta com o Órgão. O arquivo poderá ser enviado de forma fácil via WhatsApp ou e-mail.

3°: DANIEL SANTOS SANTANA; COAUTORES: LUÍSA TRISTÃO BARBOSA; ESAÚ RODRIGUES DE AGUIAR NETO/SEFAZ - Gestoria de Apoio Biopsicossocial remoto para servidores em tempos de pandemia - A ideia é formar uma Gestoria de Apoio Biopsicossocial remoto formado por psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, educadores físicos e recreadores infantis capaz de amparar os servidores em tempos de pandemia. O resultado desse projeto visa evitar a queda de produtividade em decorrência de afastamentos tanto por problemas de saúde física quanto mental. Além disso, a conscientização da importância da saúde física, mental e das relações sociais tem o potencial de fortalecer uma cultura de bem-estar aos servidores públicos estaduais, mantendo a disponibilidade e qualidade dos serviços para a sociedade sul-mato-grossense.

