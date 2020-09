Por meio de videoconferência, Agepen realiza 2ª reunião com diretores do sistema penitenciário e enfatiza transparência

Agepen realiza 2ª reunião com diretores do sistema penitenciário e enfatiza transparência - (Foto: Governo Do Estado)

Como forma de alinhar diretrizes dos trabalhos realizados nas unidades penais e assistenciais de Mato Grosso do Sul, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou a 2ª Reunião On-line, nesta quarta-feira (9), com representantes da direção e integrantes da autarquia em todo o Estado.

Durante o encontro virtual foi abordada a comunicação em tempo real ao Gabinete acerca de fatos relevantes ocorridos nas unidades penais; avaliação sobre os locais de isolamento dos presos suspeitos e/ou confirmados da Covid-19; assim como, demandas apresentadas, particularidades, sugestões, dúvidas, entre outros assuntos.

O diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, reforçou a importância da comunicação imediata de qualquer alteração que ocorra nas unidades penais, bem como, a transparência nas informações referentes à Covid-19 e o cumprimento das metas do plano diretor.

“Reuniões nesse formato de videoconferência funcionam como instrumento de proximidade, possibilitando a discussão dos desafios e soluções, o que as tornam essenciais para tratar de assuntos relevantes e priorizar atuação integrada, principalmente em meio à pandemia”, destacou o dirigente.

Os diretores agradeceram o apoio da direção da Agepen, em especial ao Comitê gestor e à área de saúde, nas ações de acompanhamento e combate à Covid-19 no sistema prisional de MS.

Com o foco de aproximar os dirigentes, a 2ª Reunião On-line contou com a participação de diretores de área, de unidades prisionais do Estado, Patronatos Penitenciários, chefes de Divisões e representantes da Gerência de Inteligência e Comando de Operações Penitenciárias (COPE).