Ponta Porã recebe mais de meio bilhão de reais em investimentos

Em parceria com prefeitura e governo federal - ( Foto: Secom Gov MS)

Ponta Porã tem mais de meio bilhão de reais (R$ 578,8 milhões) em obras e ações nas mais diversas áreas. Em execução, estão o contorno rodoviário norte, as pavimentações asfálticas do bairro Vila Aroeira e da Avenida Belmiro de Albuquerque e a reforma do 1º Departamento de Polícia, que foi uma solicitação apresentada no Governo Presente - programa que mapeou as demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Executado por meio de um convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura, o contorno rodoviário irá desviar o tráfego pesado e dar maior acessibilidade à periferia. “Vamos tirar o trânsito pesado do centro. É um sonho antigo de todos da fronteira, em especial de Ponta Porã, e outros investimentos estão sendo direcionados para a universalização do esgotamento sanitário e recapeamento urbano”, resumiu o governador Reinaldo Azambuja.

A Sanesul investe R$ 79 milhões no município entre obras concluídas e em execução nos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e a cobertura de esgoto deverá chegar a 90% ainda neste ano.

Ainda na área de infraestrutura, o Governo do Estado restaurou e pavimentou ruas, construiu a ponte de concreto sobre o rio Dourados no Assentamento Nova Era-Itamaraty, fez a drenagem e a pavimentação da Avenida Jamil Saldanha Derzi, reformou blocos de uma Unidade Educacional de Internação (Unei), restaurou pontos críticos de estradas vicinais e cascalhou rodovias.

1.365 casas

Em parceria com prefeitura e governo federal, a administração estadual entregou ainda 1.365 moradias em Ponta Porã desde 2015: 50 no loteamento residencial Ponta Porã I, 1.051 no Kamel Saad e 300 no Jamil Saldannha Dezi II e III, além de 385 títulos de regularização fundiária. Nas escolas estaduais, foram mais de R$ 4,95 milhões em reformas e melhorias e, na área da saúde, os investimentos são de R$ 178 milhões.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã também recebeu um investimento expressivo em segurança pública com a entrega de 17 viaturas (8 para a Polícia Militar, 1 para a Civil e 8 para o Corpo de Bombeiros) e as reformas da Unei Mitaí, da Delegacia de Polícia Civil e do Estabelecimento Penal Masculino, que também foi ampliado, além da instalação de 13 câmeras de segurança e do sistema de radiocomunicação.