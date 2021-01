Polícia Rodoviária Federal do Rio recupera carga de quase R$ 1 milhão - ( Foto: Agência Brasil/Arquivo )

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu duas pessoas envolvidas em um assalto cometido ontem (30) à tarde na Rodovia Washington Luiz, próximo ao quilômetro 98, e conseguiu recuperar carga avaliada em quase R$ 1 milhão. A informação foi dada hoje (31) pela PRF/RJ.

Os policiais faziam patrulhamento na rodovia, quando foram acionados pela central de rádio da polícia, informando que, naquele momento, ocorria um roubo em série, conhecido como “arrastão”, na BR-040. Ao chegarem no local, os policiais identificaram as vítimas do assalto, que informaram sobre os pertences roubados, entre os quais havia um celular com rastreador e um caminhão.

Com isso, a equipe verificou que os criminosos estavam próximos à Refinaria Duque de Caxias (Reduc), da Petrobras. Os policiais localizaram o caminhão roubado e o veículo usado pelos criminosos, um carro tipo sedan na cor vermelha, que coincidiam com as descrições das vítimas.

Ao abordarem os veículos, os policiais prenderam dois dos assaltantes. Com eles, foi encontrado um revólver calibre 38, com munição intacta e dois estojos deflagrados. Os criminosos confessaram o assalto e informaram que estavam em um grupo com três indivíduos, mas que um deles conseguiu fugir do cerco policial.

No interior do caminhão, foi encontrado uma carga de eletroeletrônicos que totalizava valor aproximado de R$ 1 milhão, de acordo com o documento fiscal da transportadora. O caso foi encaminhado à 60ª Delegacia de Polícia Civil (60ª DP).