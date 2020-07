Polícia Militar em MS recebe novas viaturas em mais um investimento do Governo do Estado

Os investimentos realizados em Segurança Pública, só neste ano, já chegam próximos de R$ 40 milhões. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A Polícia Militar de 20 municípios terá sua frota reforçadas com as 73 novas viaturas que adquiridas pelo Governo do Estado, num investimento de R$ 9.6 milhões, sendo R$ 7.9 de recursos próprios - por meio do Convênio de Trânsito referente ao recolhimento de multas - e mais R$ 1.6 de convênios firmados com: Ibama e Conselho Estadual sobre Drogas (CEAD).

Os veículos, modelos L.200 foram adaptados obedecendo os padrões da PM.

Nesta etapa, 20 municípios serão beneficiados. A Capital receberá mais 10 novas viaturas.

A previsão é que o total de viaturas novas chegue a 300 em 2020, de acordo com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira. Os investimentos realizados em Segurança Pública, só neste ano, já chegam próximos de R$ 40 milhões.

A Ouvidoria da Polícia Civil e o recém-criado Centro de Atenção Biopsicossocial também foram contemplados com novas viaturas. Os veículos, adquiridos com recursos do Sistema Único de Segurança Pública, no valor total de R$ 269 mil, foram doados ao Estado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

