Polícia Militar abre inscrições em Processo Seletivo Interno destinado a formação de 235 sargentos

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Militar (PMMS), tornou pública nesta quarta-feira (11) a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Interno, destinado à seleção de candidatos para o preenchimento de um total de 235 vagas para o Curso de Formação de Sargentos da PMMS do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM).

O Processo Seletivo Interno destina-se a selecionar candidatos, entre os policiais militares detentores do cargo de cabo PM, interessados em concorrer às vagas disponibilizadas, pelo critério de antiguidade, em conformidade com a legislação pertinente. O procedimento será conduzido por uma Comissão Geral Organizadora, e executado pela Diretoria de Recrutamento, Seleção e Promoção (DRSP) da Corporação. O Curso ocorrerá nas modalidades Ensino à Distância (EAD) e presencial, e terá seu polo de ensino somente na Capital, sendo realizado no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da PMMS.

As inscrições poderão ser realizadas no período das 08 horas do dia 12 de novembro de 2020 até as 18 horas do dia 19 de novembro de 2020, e serão efetuadas exclusivamente via internet, conforme os procedimentos especificados no Diário Oficial , onde também consta a relação com os nomes dos 235 cabos que estão aptos a concorrer as vagas disponibilizadas.