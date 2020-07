Polícia investiga morte de dois homens sob suspeita de envenenamento

A secretaria acrescentou que já está colhendo depoimentos de testemunhas e analisando imagens de câmeras de monitoramento - (Foto: Getty Images)

A Polícia Civil investiga suspeitas de envenenamento, registradas em Itapevi, região metropolitana de São Paulo. De acordo com a prefeitura municipal, dois homens em situação de rua, identificados como José Araujo Conceição e Vagner Aparecido Gouveia de Oliveira, faleceram na madrugada desta quarta-feira (22), após ter consumido um mesmo alimento, que conteria substância tóxica. Os dois foram levados ao Pronto-socorro Central, mas não resistiram.

Ainda segundo a prefeitura, um terceiro homem com residência fixa também recebeu o alimento doado e o compartilhou com uma criança de 11 anos e uma adolescente de 17 que moram com ele e, após sentir mal-estar, foram encaminhadas a unidades de saúde. Ambas permanecem internados, no Hospital Geral de Pirajussara e no Hospital Geral de Osasco, respectivamente.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria da Segurança Pública, pasta à qual a Polícia Civil está subordinada, não informou se a linha de investigação já conta com nomes de pessoas suspeitas de terem distribuído o alimento. Em nota, a corporação destacou, ainda, que solicitou a realização de exames necroscópico e toxicológico para descobrir a causa de morte das vítimas.

A secretaria acrescentou que já está colhendo depoimentos de testemunhas e analisando imagens de câmeras de monitoramento. Também em nota enviada à reportagem, a prefeitura de Itapevi complementa que guardas municipais, assistentes sociais e profissionais da Secretaria de Segurança do município colaboram com o inquérito, fornecendo informações sobre o caso às autoridades policiais.