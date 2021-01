Polícia investiga furto de duas doses da Coronavac na Grande São Paulo

Tiago Queiroz/Estadão

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Parque Reid, que fica na Rua Serra de Maracujá, no centro de Diadema, na região metropolitana de São Paulo, foi alvo de furto de duas doses da Coronavac, vacina contra a covid-19. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com relatos, as vacinas sumiram entre a noite de sexta-feira, 22, e a madrugada deste sábado, 23.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária informou que a unidade recebeu 70 doses da Coronavac na quarta-feira, 20. Na mesma data, realizou a aplicação do imunizante em 39 profissionais. Na quinta-feira, 21, foi realizada a imunização de mais um profissional. A conferência do estoque constatou a presença de 30 doses.

"Já na sexta-feira, 22, porém, após a aplicação de mais uma dose, foi realizada uma nova conferência. A contabilização, enfim, constatou a falta de duas unidades da vacina do Butantan", informa o resumo do boletim, enviado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Em nota, a SSP informou que o 1º DP de Diadema está apurando o caso, que foi registrado por meio da delegacia eletrônica na última sexta-feira. "As investigações seguem em andamento", diz o texto.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que intensificou a segurança nas unidades de saúde, com auxílio da GCM (Guarda Civil Municipal). O município já supera os 12 mil casos de covid-19. A Prefeitura de Diadema informou, em nota, que instaurou processo administrativo para apurar o furto das duas doses.