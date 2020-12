Polícia identifica homem envolvido na explosão de Nashville

A polícia de Nashville disse neste domingo (27) que um homem do Tennessee chamado Anthony Quinn Warner está sob investigação em conexão com a bomba do dia de Natal que abalou o centro da cidade, nos Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Polícia de Metro Nashville, Don Aaron, confirmou a identidade da Warner. Investigadores federais e estaduais tentam determinar quem detonou uma bomba dentro de um veículo na manhã de sexta-feira, que feriu três pessoas e danificou mais de 40 empresas. Eles também estão trabalhando para identificar restos mortais encontrados no local.

Separadamente, um oficial disse à Associated Press que os investigadores federais começaram a examinar a pegada digital e a história financeira de Warner. Eles também estão examinando uma transferência recente de uma casa no subúrbio de Nashville. Os agentes federais examinam uma série de pistas em potencial e seguem diversas teorias, incluindo a possibilidade de que um prédio da AT&T fosse o alvo. A bomba causou danos que afetaram as comunicações em vários estados. Fonte: Associated Press.