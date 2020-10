Polícia do Rio apreende cobras exóticas de importação proibida

A espécie é de origem norte-americana - (Foto: Divulgação/DPMA)

Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) prenderam no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (13), um homem que criava três cobras exóticas proibidas de importação.

Os animais, da espécie corn snake, conhecida como cobra do milho, estavam em um aquário de 1,5 metro em uma residência no bairro do Anil, em Jacarepaguá, zona oeste da capital. A espécie é de origem norte-americana e não pode ser criada e nem vendida no Brasil.

De acordo com o delegado titular da especializada, Mario Jorge Andrade, a importação desse animal é proibida para fins comerciais, manutenção em cativeiro como animal de estimação ou ornamentação, bem como para exibição em espetáculos. O homem foi autuado em flagrante por receptação.