Polícia Civil avisa: veículos apreendidos e não procurados pelos donos serão leiloados

Publicados no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28), editais dos delegados Diego Dantas Santos, titular da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolância e do titular da Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo, Bruno Santacatharina, informando o envio para leilão de veículos que estão apreendidos nas unidades, sem vinculação a procedimentos policiais ou judiciais e que não foram procurados pelos donos.

Conforme os editais publicados nas páginas 53, 54 e 55 do DOE de hoje, os veículos estão em contínua deterioração e depreciação, causando embaraços à administração pública e a comunidade local, já que o armazenamento em pátio aberto favorece intempéries e problemas de saúde pública, como por exemplo, a reprodução de mosquitos transmissores de doenças e outros insetos, além de roedores.

Conforme os editais, que trazem relação de 27 veículos apreendidos em Sidrolândia e Ribas do Rio Pardo, os veículos que não forem procurados por seus donos nos próximos 30 dias, serão entregues a leiloeiros públicos credenciados e autorizados pela presidência da Comissão de Alienação de Bens Apreendidos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para alienação em leilão judicial público, na modalidade eletrônica.

As relações dos veículos, com placas, marcas, modelos, cor e pátio em que se encontram apreendidos estão publicadas nas páginas 53, 54 e 55 do DOE de hoje e podem ser conferidas clicando aqui.