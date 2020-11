Com 100% das urnas apuradas, confira os vereadores mais votados em Campo Grande

Na câmara, 29 vagas foram disputadas pelos candidatos - (Foto: Felipe Ribeiro/A Crítica)

Com 100% das urnas apuradas, em primeiro lugar aparece Tiago Vargas (PSD). O ex-policial foi o candidato mais votado para ocupar uma das 29 vagas na Câmara dos Vereadores em Campo Grande. No total, Vargas obteve 6.202 votos. O número é 22% a mais que o segundo colocado na lista de candidatos, Carlão Comunitário (PSB), que conseguiu 4.836 votos.

Na lista de vereadores eleitos, Delei Pinheiro, com 3.850 votos, Otávio Trad, 3.861, e Beto Avellar, 3.750, formarão a bancada do PSD na câmara.

Silvio Pitu, com 4.117 votos e o Professor Riverton, com 3.987, representarão o DEM. Do partido MDB, Jamal, 3.369 votos, Loester, 2.861, e Darleng, serão os vereadores a ocupar as cadeiras na câmara.

Outros 14 candidatos conseguiram uma vaga na casa de leis. São eles: Vitor Rocha (PP), Tabosa (PDT), Alirio Villasasanti (PSL), Camila Jara e Ayrton do PT, Willian Maksoud (PTB), Ademir, Prof Juari, João César e João Rocha, do PSDB, Edu Miranda e Dr Sandro Benites, do Patriota, e Gilmar da Cruz e Fábio Rocha, do Republicanos.