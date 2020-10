PMI de serviços da China avança de 54,0 em agosto para 54,8 em setembro

O índice de preços de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços da China avançou de 54,0 em agosto para 54,8 em setembro, informou a IHS Markit em parceria com a Caixin Media. A leitura ficou acima da marca de 50, que divide expansão de contração.

Segundo comunicado, a expansão foi apoiada por "um aumento acentuado no total de novos negócios, embora as exportações continuassem em declínio". O incremento também deve-se à recuperação da demanda do cliente após a pandemia do coronavírus.

O PMI composto, que reúne os setores industrial e de serviços, caiu de 55,1 em agosto para 54,5 em setembro. Apesar da queda, o comunicado aponta que o indicador continua sinalizando um aumento sólido na atividade empresarial total na China pelos últimos cindo meses.