PMA prende pescadores que usaram 30 redes e capturaram 20 kg de peixe em Iguatemi

Durante fiscalização no rio Fogui em Iguatemi, a 417 km de Campo Grande, agentes da Polícia Militar Ambiental (PMA) acompanhados de fiscais do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) flagraram dois homens que praticavam pesca predatória no fim da manhã de hoje (31).

Os infratores tinham armado 30 redes, petrecho proibido, e tinha capturado 20 kg de peixe, ultrapassando a cota permitida de um peixe nativo por pessoa. Com isso, dois crimes foram cometidos.

O pescado, uma caixa de isopor e as redes foram apreendidos.

Os infratores receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Iguatemi, onde eles foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Se condenados poderão pegar pena de um a três anos de prisão. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 900,00 cada um. O pescado será doado para instituições filantrópicas.