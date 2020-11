PMA prende jovem por pescar no período da piracema

O carro do infrator com o pescado no porta-malas - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

Após receber denuncias informando que um homem estava pescando constantemente na piracema, a Polícia Militar Ambiental (PMA) aumentou a fiscalização e prendeu hoje (22) o pescador, 24, em Rochedo, a 82 km de Campo Grande.

Os Policiais revezaram os trabalhos de rio, com bloqueios nas estradas, no intuito, não só de deter o denunciado, mas outros que se arriscassem a praticar a pesca no período proibido.

O infrator foi encontrado em um veículo Fiat Palio e, no porta-malas, foram estava 11 kg de peixe.

O pescado e o veículo foram apreendidos. O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Rochedo, onde ele foi autuado em flagrante por volta das 16h50 por crime ambiental de transporte de produto da pesca predatória e poderá sair depois de pagar fiança. Se condenado pelo crime, poderá pegar pena de um a três anos de prisão. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.225,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.