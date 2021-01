PMA encontra onça-parda atropelada em rodovia de Ponta Porã

GERAL Curitiba e Porto Alegre não têm registro de problemas no segundo dia do Enem

ESPORTE Com Fábio expulso, Cruzeiro tropeça como mandante e Náutico foge do rebaixamento

ESPORTE Com time misto para poupar elenco para Libertadores, Palmeiras perde do Ceará

ESPORTE Inter vira sobre o Grêmio no final e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

Enquete

Você conseguiu ficar em dia com todas as contas do início do ano?

Sim Não Votar Resultados