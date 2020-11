PMA e Imasul prendem três homens por pesca ilegal no MS

Um barco e um motor de popa também foram apreendidos - (Foto: Reprodução/PMMS)

A Polícia Militar Ambiental (PMA), juntamente ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), prendeu neste domingo (1) três pescadores de 51, 60 e 72 anos, no rio Sucuriú, em de Chapadão do Sul. Os homens usavam um tipo de rede considerada petrecho de pesca ilegal.

Os infratores estavam em uma embarcação preparando as redes que mediam 200 metros, quando foram surpreendidos pelas autoridades. Por conta do flagrante, eles não conseguiram capturar nenhum animal.

Um barco, um motor de popa, três molinetes com varas, três garateias com linha e as redes foram apreendidos.

Os agentes da polícia encaminharam os criminosos à delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, onde foram autuados por crime ambiental de pesca predatória com multa de R$ 1.000 para cada infrator. Os homens poderão sofrer pena de um a três anos de prisão.