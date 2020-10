PMA apreende duas carretas que transportavam madeira de forma ilegal

A Polícia Militar Ambiental apreendeu hoje (11) dois caminhões carregados de madeira ilegal - (Foto: Polícia Militar Ambiental)

A Polícia Militar Ambiental apreendeu hoje (11) dois caminhões carregados de madeira ilegal. As apreensões foram em Cassilândia, a 435 km de Campo Grande.

A primeira apreensão foi de um caminhão Tractor Mercedes Benz, com uma carreta acoplada transportando carga em excesso de 7 m³, ao que constava na autorização ambiental Documento de Origem Florestal (DOF) e na nota fiscal.

O veículo transportava 34 m³ de madeira e na documentação ambiental e na nota fiscal constavam apenas 28 m³. Além disso, o itinerário que constava na documentação ambiental não passava por Mato Grosso do Sul, o que é ilegal e por si só caberia a apreensão e autuação.

A carreta com reboque carregada com a madeira pertence a uma empresa com sede em Espigão do Oeste (RO), e foi apreendida. A empresa infratora foi autuada administrativamente e foi multada R$ 10.500,00. A carga seguia de Espigão do Oeste (RO) para a cidade de Tietê (SP).

Segunda apreensão

Em uma segunda abordagem também hoje, os Policiais pararam um Tractor Volvo com carreta bitrem acoplada transportando 47 m³ de madeira. O itinerário que constava no DOF, não passava por Mato Grosso do Sul. O veículo e a carga pertencente a uma empresa de Porto Velho (RO) foi apreendida. A carga seguia de Porto Velho (RO) para a cidade de Ipaussu (SP). A empresa infratora foi autuada administrativamente e foi multada R$ 14.100,00.

O material apreendido e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia. Os responsáveis pelas empresas responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de seis meses a um ano de prisão.