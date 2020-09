Plataforma de conexão para o turismo vence competição de inovação

A competição foi promovida pelo Ministério do Turismo - (FOTO: GONZALO FUENTES / REUTERS)

A startup Worldpackers, de São Paulo, venceu o 1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo. A empresa criou uma plataforma online para conectar viajantes e anfitriões em todo o mundo.

Com a vitória, a Worldpackers poderá participar da 3ª edição da global UNWTO Tourism Startup Competition, que ocorre durante a Fitur, a maior feira internacional de tecnologia em turismo prevista para acontecer em Madri em janeiro de 2021 com a participação de 160 países. A equipe da Worldpackers ainda participará de um programa especial de treinamento na Espanha.

A competição foi promovida pelo Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Wakalua Innovation Hub e a Organização Mundial do Turismo (OMT).

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, avaliou que a inovação no setor ficou mais relevante por causa da pandemia de covid-19. “Não tenho dúvidas de que as soluções apresentadas por esses finalistas ajudarão nosso setor a apresentar um diferencial competitivo para a retomada. E, ao incorporar a inovação como parte dos valores que norteiam a nossa estratégia, alcançaremos maiores e melhores resultados”, informou em nota.

Em segundo lugar na competição ficou a startup Vivakey e, em terceiro, a EION Veículos Elétricos. Quase 800 startups se inscreveram para participar do 1º Desafio Brasileiro de Inovação em Turismo.